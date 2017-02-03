bb寬頻 新春祭千元以下網路價
台南在地雙子星三冠王有線電視，在金雞年開春首波就針對新裝機用戶，祭出千元以下網路優惠價200M每月只要850元。另外，業者還加碼推出「上網費等於VOD看片金」等多項影音娛樂優惠。讓民眾在享受電視娛樂與上網樂趣之餘，還能省荷包。
雙子星表示，相較其他家網路、電信業者，bb寬頻網路費用等於以8至6折價格就能申辦。並以短期綁約一年的方式，推出30M/550元、60M/650元、120M/750元、200M/850元、300M/999元的專案優惠價。同時，申辦200M(含)以上速率，還加碼贈千元禮券。
除了價格上的優惠以外，業者還祭出多項影音娛樂好康。包括「上網費=看片金」上網費繳多少，全部變成VOD看片金，讓民眾一整年都可享受在家看電影的高級娛樂。以及「豪記K歌30日體驗」原音原影千首金曲任你唱，以及「包月三選一30日體驗」電影、動漫、成人，包月產品三選一30日任看！還有「超值HD餐看整年 」13個HD高畫質 +2個潘朵啦 +30個音樂頻道，讓電視影音娛樂陪你度過在家的悠閒時光。
在向新客戶招手的同時，業者也不忘照顧老客戶，推出網路升速方案，強調升速前3個月不加價。且針對30M以上專案，同樣打出「上網月費等值VOD看片」1年優惠，要來回饋忠實顧客。
(中時)
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