牙醫界讚陳時中：不可多得的人才

衛福部長確定換人，將由前衛生署（現衛福部）副署長陳時中接任，陳也是第一位牙醫出身的衛福部長。牙醫界認為，陳時中做事認真，是個不可多得的人才，更是健保總額預算的推手，且凡事以民眾利益、國家整體利益為優先，相當看好他做好衛福部長一職。

牙科醫師出生的陳時中，畢業於台北醫學大學牙醫學系，更是蔡英文總統醫療政策白皮書的撰寫人。牙醫師公會全聯會理事長陳義聰表示，自己是陳時中的大學學弟，和他有幾十年的交情，認為政府選擇陳時中擔任衛福部長是「全民福祉」。

陳義聰指出，陳時中在健保尚未有「總額預算」限制時，在眾人不看好的情況下，率先在牙醫界力推總額預算，避免醫療預算無限膨脹，隨後包括西醫基層、醫院部門等才陸續加入，「可以說是健保總額預算的推手」。

陳時中是第一位牙醫背景出生的衛福部長，陳義聰表示，牙醫界都知道陳時中做人相當有邏輯、做事很會抓重點，且一再要求「弱勢優先、民眾優先」，而非醫療和利益優先，是個不可多的人才。

(中時)