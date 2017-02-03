美防長與安倍會談 重申安保同盟重要性

我要評比

美國國防部長馬提斯（James Mattis）今天抵日本訪問，此行的目的是要重申美日安保同盟的重要性，馬提斯表示，美國百分之百堅定地與日本肩並肩站在一起。

自美國總統川普（Donald Trump）上任以來首度造訪日本的馬提斯告訴日本首相安倍晉三，「我們百分之百堅定地與您以及日本人民，肩並肩站在一起。」

馬提斯又說：「我要清楚確定美日安全保障條約第5條於當今的重要性，與1年前、5年前沒有兩樣，今後5年、10年也不會改變。」

美日安全保障條約第5條明定，在日本或其管轄領域內，如果任何一方遭到攻擊，雙方將採取行動對付共同危險。1060203

(中央社)