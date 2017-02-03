清明離島班機 6日上午8時開訂
交通部民航局今晚宣布，今年清明節連續假期國內離島管制航線，2月6日上午8時起統一開放訂位。
民航局說，今年清明節連續假期從4月1日至4日，參考以往連續假期旅客搭機需求型態，規劃航空疏運期間3月31日至4月5日，共6天。
因應復興航空停航，各航空公司也將加開班機及放大機型因應假期需求。
民航局統計，清明節假期離島航線可提供的運能，澎湖航線（不含馬公-金門航線）584架次、5萬4182個座位數；金門航線534架次、5萬9650個座位數；馬祖航線114架次、7790個座位數，3個離島航線共提供1232架次、12萬1622個座位數。
民航局說，後續將視需求狀況請航空公司適時增班。
民航局提醒，3月31日至4月2日台灣出發至離島方向，及4月3日至4月5日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。1060203
(中央社)
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