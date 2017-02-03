內閣局部改組 林聰賢接農委會主委
行政院發言人徐國勇今天宣布，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部由政務委員林美珠接任、衛福部長將由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。
徐國勇晚間在行政院召開記者會，說明內閣4部會人事改組。
他說，行政院長林全特別感謝4位部會首長從去年520到現在的貢獻跟付出，未來將會繼續借重他們的能力，因此4人將繼續留在執政團隊，派任職務之後再向外界說明。4名新任部會首長則規劃於下週交接。
徐國勇表示，科技部長由陳良基接任，陳良基是電機博士，具科技背景，因此借重其專長，出任科技部長。
他說，勞動部長由現任政委林美珠兼任，林美珠具有法律專才，且曾任內政部政務次長，善於溝通。勞基法修正通過後，有許多法規的適用跟解釋，必須借重林美珠的法律與溝通能力。至於林美珠目前兼任的蒙藏委員會委員長，將由政委許璋瑤兼任。
另外，徐國勇說，衛福部長將由陳時中接任，陳時中有醫學背景，是牙醫師，對衛生署所有業務都非常熟悉；農委會主委則由林聰賢接任，林聰賢是農專畢業，宜蘭縣也是典型的農業縣，對農業政策相當熟稔，宜蘭縣長職缺則由副縣長吳澤成代理。
徐國勇表示，林全是在今天約詢現任勞動部長郭芳煜、農委會主委曹啟鴻跟科技部長楊弘敦，告知職務調整，目前人在美國的衛福部長林奏延則是打電話告知。1060203
(中央社)
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