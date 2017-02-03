韓美軍演擴大 航母卡爾文森號考慮加入
韓美防長今天舉行會談，美國國防部長馬提斯說，部署薩德主要是針對北韓，並非中國；同時，今年3月舉行的韓美軍演也研擬擴大舉行，不排除卡爾文森號航空母艦打擊群也加入。
目前正在首爾訪問的美國新任國防部長馬提斯（James Mattis），今天與南韓國防部長韓民求舉行韓美防長會談，南韓高層官員透露，韓美兩國防長並未談到分攤駐韓美軍駐紮費問題。
對於駐韓美軍部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）一事，南韓「聯合新聞通訊社」指出，韓民求針對中國反制措施向馬提斯說明，馬提斯聽取簡報後表示，駐韓美軍部署「薩德」只針對北韓，並非針對中國，並提議與韓民求共同向中國澄清。
此外，南韓國防部高層官員表示，韓美兩國國防部長決定今年3月擴大規模舉辦「關鍵決心」（Key Resolve）及「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合演習，以防北韓藉機試射飛彈挑釁。
此外，報導指出，韓美兩國正在磋商航空母艦、轟炸機等美軍戰略武器參與韓美聯合軍演的各種可能方案，美國卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）打擊群也在考慮之列。
卡爾文森號航空母艦1月才駛離駐地加州聖地牙哥啟程到亞太地區。
韓美雙方還就繼續商討如何提高美國對北韓延伸威懾執行力達成共識，即透過定期出動或輪換部署落實戰略武器常駐南韓，以防範北韓核武挑釁。1060203
(中央社)
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