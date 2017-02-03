菲加工區大火撲滅 12家台商平安

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馬尼拉以南甲美地省加工出口區日商工廠前晚發生的大火，今天下午4時撲滅，由於這座工業區內有12家台商工廠，所幸未受到波及。

由於消防人員暫時無法進入，明天才能知道是否有人葬身火場。

日商HTI公司生產組合屋的工廠於1日傍晚6時30分左右起火，由於工廠放置許多易燃材料，火勢一發不可收拾。

這家工廠佔地6公頃，約有7000名菲籍員工，消防局估計財產損失高達150億披索（約新台幣106萬元）。

截至今天傍晚，已確認有120多名員工受傷送醫，10人傷勢嚴重，但未有任何單位宣布有人死亡。

外界盛傳相關方面試圖掩蓋災情，但甲美地省官員承諾一切會保持透明，目前火勢雖已撲滅，但火場溫度尚高，濃煙未散，消防人員明天才能進入查看。1060203

(中央社)