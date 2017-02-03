WTA台灣賽》逃過4個賽末點 美女頭號種子感冒還是贏
WTA台灣賽大會單打頭號種子烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），3日碰上突尼西亞黑馬嘉柏（Ons Jabeur）嚇出一身冷汗，雙方苦戰3盤，硬撐著感冒不適，史維托琳娜驚險逃過4個賽末點，近2小時鏖戰，6比1、3比6、7比6(4)挺進4強。
被視為本屆大黑馬的嘉柏，台灣賽一路自會外賽闖入8強，此役面對史維托琳娜拚出鬥志，在1盤落後情況下，次盤反倒兩度破發頭號種子扳平戰局，將戰線延長到第3盤。
雙方第3盤形成破發大戰，5比3領先的嘉柏，第9局卻浪費掉4個賽末點，反倒讓史維托琳娜要回氣勢，將比賽逼入搶七。搶七決勝局，史維托琳娜5比4後掌握關鍵連下2分，鏖戰1小時55分鐘艱辛奪4強門票，讓她激動振臂慶祝勝利。
「其實我早上起床身體仍有點不適，但還是試著拚盡全力，我對自己的表現引以為傲。」挺住感冒不適，尤其史維托琳娜第3盤挽救4個賽末點，也為自己打下一記強心針，「我想就是憑藉經驗，盡量專注在當下，我也沒有放棄，靜待反擊機會。」
史維托琳娜與嘉柏同期，兩人都是22歲，2010年法網青少女單打決賽還碰頭，最終由史維托琳娜封后，相隔6年史維托琳娜排名來到13，反觀嘉柏卻因傷排名落到181名，不過史維托琳娜仍看好這位同梯好手。
「她歷經不少傷勢、手術相當不易。」史維托琳娜說，「尤其嘉柏的打法極具力量，若她能夠持續如此表現，相信未來排名升至前50不是問題。」
(中時電子報)
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