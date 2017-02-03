川普禁令 挪威前總理也成受害者

前往美國參加祈禱早餐會的挪威前總理龐德維克，因為曾經前往伊朗訪問，在機場遭到美國海關攔下，盤查近1小時後才放行，成為美國移民禁令的最新受害者。

曾經在1997到2000年，以及2001到2005年2度出任總理職務的龐德維克（Kjell Magne Bondevik），日前抵達華盛頓杜勒斯國際機場，準備出席年度祈禱早餐會時，因為護照上有他在2014年造訪伊朗的簽證，遭到美國海關攔下。

他向第二電視台（TV2）表示，他被盤查了1個小時左右。海關要求他說明為何前往伊朗，這次又為何參訪美國。龐德維克不滿地表示，沒有任何理由可以相信一個曾經造訪這個國家多次的前總理會有任何危險行為，他也對川普上任後的美國未來走向感到擔憂。

龐德維克表示，從他的例子可以發現，只要某些特定國家的國名冒出來，所有人就高度警戒，完全產生不必要的懷疑，「這是十分挑釁的舉動」。

他指出，對於恐怖行為的恐懼可以理解，但不該以這樣的方式對待整個民族。他也擔心過去10年取得的許多進展，可能會受到影響。

美國新任總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令，暫時禁止來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、敘利亞與蘇丹公民進入美國國境90天。儘管歐盟表示，經向美國國務院確認，所有具雙重國籍的歐盟公民入境美國不受影響，但從龐德維克事件來看，例外仍會發生。1060203

(中央社)