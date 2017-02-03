川普讓民調破功 研究：全球民調仍有準
研究人員今天表示，儘管被廣泛預測2016年美國大選將敗給希拉蕊的川普爆冷入主白宮，但全球政治民調仍大多準確。
這項休士頓大學（University of Houston）所做研究指出，民調正確預測選舉結果的機率是9/10。研究結果發表於「科學」期刊（Science）。
研究主要作者、休士頓大學國際及比較研究中心政治學家甘迺迪（Ryan Kennedy）表示：「這項研究顯示，不只美國，全球都會以民調數字來預測選舉結果。」
甘迺迪說：「捨棄此行業將是一大錯誤，未來應設法做出更加的量化預測。」
這項研究聚焦由人民直選、而非國會選出領袖的選舉。
研究指出，在第一部分中，研究人員用2013及2014年拉丁美洲選舉前數週的民調資料，「在11次選舉中10次正確預測出贏家，亦即準確度90.9%」。
另個部分則檢視了2013年對86個國家超過500場選舉的民調預測，準確度達80.5%。（譯者：中央社蔡佳伶）1060203
(中央社)
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