CEO老公吐真言 娶奶茶妹「不是因為她漂亮」

劉強東近日接受專訪，表示不是因為奶茶妹妹漂亮才交往。(取自新浪娛樂、央視財經微博)

奶茶妹妹即便育有1子，仍美如少女。(取自奶茶妹妹IG)

京東商城創辦人劉強東身價高達千億，2015年與小19歲「奶茶妹妹」章澤天父女戀修成正果，引發外界熱議。小倆口結婚1年多，劉強東近日接受陸媒專訪，更直言當初和奶茶妹妹交往，根本不是因為對方漂亮的關係。

劉強東近日接受央視《遇見大咖》節目專訪，難得公開聊起妻子章澤天，表示自己臉盲，根本搞不清楚誰漂亮誰不漂亮，「說實話，我跟她在一起不是因為她漂亮，因為我根本不知道她漂不漂亮。」

劉強東一席話引起大陸網友熱烈討論，評論也兩極，有人認為小倆口是真愛，但也有人認為劉強東太假了，「不是臉盲那是瞎了，看不出來奶茶妹妹漂亮」、「馬雲：我不喜歡錢」、「不知道為什麼不娶鳳姐」。

(中時電子報)