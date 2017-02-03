金門大膽島將開放觀光 廣邀文創設計高手

有「離島中的離島」之譽的金門大膽島即將開放觀光。（李金生攝）

大膽島上的北安寺。（李金生攝）

大膽島上的許願池，流傳一些有趣的故事。（李金生攝）

大膽島上的清乾隆年間勒石。（李金生攝）

金門縣府發出「誰能擔大膽」召集令，廣邀全台設計高手參加角逐。（李金生攝）

有「前線中的前線，離島中的離島」之譽的大膽島即將開放觀光，金門縣政府觀光處今天發出「誰能擔大膽？」召集令，廣邀全台設計師運用島上軍事遺跡及地景意象做為設計元素，創作具收藏價值及代表性意義的文創紀念商品。

縣府指出，徵件日期自即日起至3月27日截止，除有豐富獎品外，總獎金更高達38.8萬元，優勝作品還將在島上獨家販售。

面積僅0.79平方公里的大膽島，距離金門本島約1萬2000公尺，與對岸廈門相距則約4400公尺，曾於1950年7月26日、1958年8月26日爆發戰役，在國共軍事對峙期間，一直是高度管制的地方，直到兩岸關係緩和之後，才在2014年6月30日由縣府正式接管，著手規畫開放觀光。

縣府觀光處指出，期待透過文創商品設計競賽，邀集全台設計高手針對大膽島上的古蹟、軍事遺跡，以及豐富的文史故事與傳說，如「島孤人不孤」勒石、神雞之墓、大膽神泉、石獅、北安寺、神泉茶坊與「三民主義統一中國」心戰牆等特色元素，量身訂做大膽島的紀念商品。

競賽分為自由創意商品、高粱酒瓶包裝設計、紀念明信片套組及大膽島個人化郵票等4組，各組分列金、銀、銅、佳作及評審團等60個獎項。只要在3月3日前至官網完成報名，並於3月27日繳交完整資料，還可參加早鳥報名抽獎活動，有機會獲得平板電腦或拍立得相機。得獎名單將於4月12日公布。

活動辦法詳見官網或上官方臉書粉絲專頁「誰能擔大膽？」查詢。

(中時)