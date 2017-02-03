林美珠掌勞動部 勞團：沒有很大期待

行政院今天宣布政委林美珠將接任勞動部長，勞團對此表示，對她「完全陌生」，不會有很大的期待。

內閣改組，勞動部長將由現任政務委員林美珠接任。對此，桃園市產業總工會顧問毛振飛說，林美珠是學法的，因此對她不會有很大的期待。

「完全陌生」毛振飛說，林美珠在勞工界完全陌生，幾乎都沒有接觸。且學法的個性都很冷冰冰跟僵硬。

他指出，像前勞委會主委王如玄也是學法的，但當時還控告關廠工人，有些事只看法律是不行的。

他表示，現在有1例1休跟年金改革等爛攤子，如果林美珠做不好，對蔡總統的民調影響也會很大。

毛振飛強調，勞動部一直都是弱勢部會，3月時勞團會有場有關1例1休的公聽會，屆時也會檢驗新部長對勞工的態度。1060203

(中央社)