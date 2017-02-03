菲政府與菲共停火破局 重回交戰狀態
繼菲律賓共產黨日前終止對政府軍的單方面停火之後，菲律賓總統杜特蒂今天也做出同樣宣布，正在進行和談中的菲律賓政府與菲共，將重回交戰狀態。
杜特蒂今天在北可塔巴托省（North Cotabato）發表演說宣布，在菲共的無理要求下，他決定終止對菲共的單方面停火。
菲共在宣傳網站上發布影片宣布，由於杜特蒂拒絕特赦正在獄中的菲共成員，且政府軍又不斷侵蝕「人民民主政府」的勢力範圍，菲共決定終止單方面對政府軍停火措施。
去年7月下旬，杜特蒂率先宣布政府單方面對菲共新人民軍停火，而菲共則於大約1個月後宣布同樣措施。
杜特蒂今天致詞時說，他上任後已釋放不少菲共領袖以利雙方展開和談，現在對方得寸進尺要求釋放全部政治犯，「特赦應是和談進展到一定程度後才會有的善意回應。」
競選時即希望菲共達成和談的杜特蒂坦言，這個目標「恐怕難以在這個世代完成。」
菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）下午說，軍方將會遵從三軍統帥的命令，但同時譴責菲共近來的諸多暴行。
安紐細數菲共的罪狀，包括近日伏擊殺害正在進行社區發展工作的6名官兵、綁架3名士兵，稍早以前殺害民兵、平民，以及焚燒基礎設施與商家工程車等，「我們將追擊菲共，阻止他們繼續施暴。」
菲共成立於1968年，透過武裝支翼「新人民軍」在鄉下地區作亂多年，嚴重影響地方平靜及發展，歷任政府與菲共的和談停停走走，2012年同樣因艾奎諾三世政府拒絕釋放菲共政治犯，雙方談判破局。1060203
(中央社)
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