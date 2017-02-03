金裕貞纏胸扮男好苦 最想變鄭雨盛
韓星金裕貞今天首次訪台，在韓劇「雲畫的月光」女扮男裝，坦言纏胸很辛苦，最長纏了24小時，連呼吸都悶。如果能當男生，她最想成為演員鄭雨盛，直呼「不是很帥氣嗎？」
童星出身的金裕貞，年僅17歲已出道13年，電視、電影作品累積超過50部，曾演出韓劇「擁抱太陽的月亮」的「小煙雨」，近來與演員朴寶劍主演「雲畫的月光」，女扮男裝飾演樂觀開朗的「洪內官」。
首場海外粉絲見面會獻給台灣，明天將在台北ATT SHOW BOX舉行「金裕貞First Memory台灣見面會」。中午抵台後，安排12場訪問行程，晚間在台北接受台灣媒體聯訪，金裕貞坦言第一次來台緊張又好奇，但還沒出去逛過，希望行程結束能有時間和媽媽出去約會。
金裕貞表示，想和媽媽逛夜市，也想去九份，台灣有很多美食，想吃剉冰，並笑認曾和朴寶劍等同劇演員，4人吃了超過10人份烤肉，當她開心、難過時都吃很多，最愛媽媽煮的飯，親手做出好吃料理也會開心。
劇中女扮男裝，金裕貞直呼用繃帶纏胸很辛苦，且是夏天拍戲，纏到身體都長痘痘。拍戲時特別注重體力管理，因應劇情需求常要奔跑等，開拍前曾參考演員尹恩惠女扮男裝演出的類似角色。
如果能當男生，想成為哪個男星？金裕貞笑回「鄭雨盛」，鄭雨盛年輕時就很帥，現在穩重、有自信美，變得更帥；如果她起床後變成鄭雨盛，「洗臉照鏡子會大飽眼福」。
兼具學生與藝人身分，金裕貞坦言曾搖擺不定、迷失自己，幸好有家人建議及陪伴度過那段時期；如果只有學生身分，她最想和朋友出去玩、逛街，在家開睡衣派對。1060203
(中央社)
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