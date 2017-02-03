林聰賢助解決北農爭議？柯：依法行事就好

行政院今天宣布內閣四部會改組，其中農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。台北市長柯文哲今晚出席內湖區點燈活動後被問及此改組是否有助解決北農爭議時表示，他之前見過林聰賢幾次，但沒有說很深交，不過北農的事情依法行事就好，沒什麼問題。

(中時)