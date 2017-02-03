陸外交部促美韓停止薩德部署

美國國防部長馬蒂斯在韓國首爾訪問期間，美韓雙方商定年內部署「薩德」。對此，大陸外交部發言人陸慷今天（3日）在例行記者會上表示，中方堅決反對美韓在韓國部署「薩德」反導系統，敦促有關方面停止部署進程，不要在錯誤道路上越走越遠。

陸慷表示，中國堅決反對美韓在韓國部署「薩德」反導系統，這一立場從來沒有變化，也不會變化，這個立場也是非常明確的。

陸慷說，中國認為美、韓此舉將損害包括中國在內地區國家的戰略安全利益，將損害本地區的戰略平衡，而且中方不相信這一舉措會有助於解決半島核問題、會有助於維護半島的和平與穩定。中方敦促有關方面停止部署進程，不要在錯誤的道路上越走越遠。

(中時)