新光三越雞年燈展啟動，24日起線上競標義賣

曲家瑞的作品是「財神到」／圖／新光三越提供

新光三越年度燈展今年由曲家瑞領軍策展，以台灣新銳雕塑藝術家賴冠仲所創作圓潤且可愛的小雞素坯，透過6位藝人與21位藝術家聯名創作出25件獨一無二的雞年裝置作品，為傳統元宵節慶裝置注入當代藝術新元素，並自即日起於北、中、南巡迴展出後，將於24日至3月5日進行公開線上競標義賣，藝術創作家的創作作品拍賣起標價38,888元、拍賣直購價88,888元，義賣所得將全數捐助予「財團法人中華民國唐氏症基金會」。

(工商)