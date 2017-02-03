為省過路費 湖北男子酒後開車被罰近萬元

湖北一名李姓男子為了節省過路費，2日晚間竟酒後開車駛上了高速公路，將車停靠在路肩，呼呼大睡。高速交警發現後，對其罰款2200元人民幣，約9900元新台幣，駕駛證記扣18分。

新華網報導，湖北省公安廳高速公路員警總隊二支隊麻城大隊說，警員2日晚間10時10分巡邏至大廣高速公路2360公里附近，發現這輛黑色轎車開著故障燈，停在路肩，警員立即停車查看情況。

警員敲打駕駛室玻璃許久，但未見車窗玻璃搖下。打開強光手電筒後，發現車內僅有一名李姓男子，睡的正香甜。該名男子被驚醒後，搖下車窗，警員聞到一股刺鼻的酒味，詢問他是否飲酒。李男承認自己晚上喝了酒，警員將其帶至大隊做進一步調查。

經測試，李男血液酒精含量達到酒後駕駛標準。他坦承，從黃石趕到麻城與朋友一起相聚，吃晚飯時喝了老米酒，飯後，他覺得自己「沒喝多」，且又想到高速公路2日晚間12時後將結束免費，因此開車上路。

(旺報)