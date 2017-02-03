周子瑜有新學妹 I.O.I全昭彌同校就讀

我要評比

曾是女團I.O.I成員的全昭彌今天現身首爾清潭中學畢業典禮，取得國中學歷，她將進入翰林演藝藝術高中求學，成為女團TWICE成員、台灣正妹周子瑜的學妹。

南韓「日刊體育」網路版今天指出，父親是加拿大人和母親是南韓人的全昭彌，今天上午出現在首爾清潭中學畢業典禮，她的父母親沒有參加女兒的畢業典禮，反而引來一群媒體記者爭相採訪她。

全昭彌面對大批的記者表示，「沒想到來了這麼多記者，爸爸媽媽都沒來，謝謝你們能來。」

據報導，全昭彌說，「今天是我國中畢業，我覺得特別幸福。今後升入高中後，我也會多交一些朋友，好好上學。」

全昭彌說，「現在從小學學歷的藝人升格為國中學歷藝人，I.O.I成員們也發來了祝賀簡訊。」

全昭彌將從清潭中學進入翰林演藝藝術高中。同屬JYP娛樂經紀公司的彩瑛及周子瑜目前正就讀翰林演藝藝術高中，春季新學年度開始後，全昭彌將成為她們的學妹。1060203

(中央社)