萬里獅子公園岸際 發現死亡鯨豚

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海巡署二一大隊值日官今天傍晚近6時許，接獲萬里安檢所副所長回報於獅子公園岸際發現鯨豚擱淺，鯨豚已死亡。

海巡人員表示，這隻鯨豚長約150公分、寬約27公分，目前品種未能確認。

海巡人員表示，已通知中華鯨豚協會人員，協會人員表示因天色已晚，由萬里安檢所人員協助安置，等到明天鯨豚協會派員前來協處。1060203

(中央社)