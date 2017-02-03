林松煥接見東吳志工團 讚提升人民友誼
中華民國駐菲代表林松煥今天接見來菲東吳大學馬尼拉志工團一行，慰勉志工們於春節期間不辭辛勞來菲進行關懷弱勢，提升台菲人民友誼。
林松煥在駐菲代表處接見志工團一行13人，他說，台菲地理位置接近，也具有許多共同點，包括歷史經驗、南島文化、民主自由價值觀、開放社會及媒體自由等，台菲青年具有友善熱情的共同特質，值得兩國人民珍惜。
他並稱，菲國近年來經濟表現亮麗，內需市場龐大，人口年輕化，消費能力強，具有東協國家最多的英語人口，所以在蔡英文總統推動「新南向政策」下，台灣將持續強化與菲的各領域合作與交流。
這包括貿易投資、農業、漁業、水產養殖、中小企業、資訊及通信科技、氣候變遷，以及教育及文化、觀光等。
林松煥指出，台灣是菲國真正友邦，屢在菲國遭逢天災重創時率先伸出援手，讓菲國災民更知道他們並不孤單。
他強調，「新南向政策」以人為本，以提升人民間交流瞭解為核心，此次志工服務隊來菲進行服務，正足以彰顯台灣愛心，篤行愛心無國界的真義。
林松煥最後期勉志工隊珍惜台灣現有的一切，培養勇於任事的責任感，發揮年輕人的活力，繼續展現台灣人道關懷及愛心，並深信志工隊無私的奉獻，將成未來推動台菲實質友好關係的強健動力，共創台菲雙贏局面。1060203
(中央社)
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