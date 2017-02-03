蓮舫籲日相安倍 反對川普難民禁令
日本主要在野黨民進黨黨魁蓮舫呼籲首相安倍晉三，在下週與美國總統川普舉行高峰會之前，直言反對川普下達的難民入境禁令。
法新社報導，去年9月出掌民進黨的台裔日籍參議員蓮舫表示，身為一國領導人，安倍晉三有所克制的言談「並不足夠」。
49歲的蓮舫昨天在民進黨總部受訪時說：「他應該對川普在人權方面的作為，表達他的想法。」
蓮舫並說，日本和美國有共同的價值觀念，即「以人權作為第一優先」。
安倍晉三在10日與新上任的美國總統川普會面之前，對川普暫時禁止一切難民以及7個穆斯林國家的人民入境美國，鮮少談論。
總人口約有1億2700萬人的日本去年誓言，2017年起的5年內收容最多150名敘利亞學生，相較其他各國，日本接受的難民非常少。2015年日本只接受27名難民。（譯者：中央社陳昱婷）1060203
(中央社)
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