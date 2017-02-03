年後醫院病人增 這些科別人最多

6天春節連假結束，開工2天後，立刻又接著周末假期，不少民眾趁著前日和昨日，前往醫院看病拿藥；包括胸腔內科、神經內科、心臟內科等「慢性病患」較多的科別，因有拿藥需求，就診人次約增加2成；但因今年適逢暖冬，加上各醫院年前就加強衛教宣導，年後整體就診增加人次多在各院預估範圍內。

新光醫院心臟內科主任邱俊仁表示，年後前來看診的人數，和年前人數相當，大約較平日高出2成；他分析，除了因為春節沒門診之外，今年冷熱溫差大，不少人年節期間，血壓不受控制、心臟出現不適，都是年後門診增加的原因。

邱俊仁進一步強調，觀察發現，門診也有不少「回國過年」的台商，年後一開診，他們就前來看病、取藥，接著便要離境返回工作岡位。

萬芳醫院表示，因為多數醫院在春節期間休診、以及國人忌諱「過年看病」的習俗，年前和年後湧現看診人潮是可預期的。萬芳醫院醫務副院長白冠壬指，包括胸腔內科、神經內科、心臟內科等慢性病患較多的科別，許多藥吃完的民眾，會趕在春節後、周六前來看診取藥，開工後的看診人潮估計增超過1成，但因為年前就有調整，「增加人次在可預估範圍內」。

白冠壬強調，觀察發現，呼吸道、耳鼻喉、感染等科別，就診人次也略為增加，推測多是病情較不嚴重，且醫療觀念佳的民眾，「不會為一點小毛病就跑急診」。

三軍總醫院心臟內科主任鄭書孟說，年後急著來看診的民眾，除了「藥吃光」的之外，「初診人數」也意外的增加不少；他分析，應是近來天氣較冷，且近期電視時有像是三高疾病死亡的新聞，也讓不少民眾心生警惕，決定年後來檢查一下。

(中時)