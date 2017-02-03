桃城茶樣子違反商標法 董座遭判拘役

承億文旅在嘉義經營的知名旅店「桃城茶樣子」，也販售「茶樣子」茶葉組及草茶浴包，但林姓民眾在2005年將「茶樣子」註冊商標賣茶，控告承億董事長戴俊郎涉嫌違反《商標法》，一審戴俊郎原獲判無罪，但智財法院認為承億侵權，改判戴俊郎拘役50天，得易科罰金確定。

另林要求承億文旅不能使用「茶樣子」作為旅店、飯店名，智財法院調查發現，承億將「桃城茶樣子」作旅店名，早在林姓民眾將「茶樣子」註冊為餐廳服務類別前，認定承億屬善意使用，並非不正當競爭，此部分維持無罪確定。

(中時)