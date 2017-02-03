麻衣除夕前台灣豪宅落成 台塑金孫紅包成亮點

麻衣一家過年前在台新居落成。（圖／取自佐籐麻衣臉書）

麻衣Q兒收到超厚紅包。（圖／取自佐籐麻衣臉書）

麻衣Q兒過年收到不少紅包。（圖／取自佐籐麻衣臉書）

麻衣、王泉仁新家氣派。（圖／取自佐籐麻衣臉書）

麻衣過年邊抱小孩，邊跟親友打麻將。（圖／取自佐籐麻衣臉書）

麻衣兒子房間溫馨。（圖／取自佐籐麻衣臉書）

麻衣發文拜晚年。（圖／取自佐籐麻衣臉書）

女星麻衣2014年閃嫁台塑集團長孫王泉仁，隔年生下台塑金孫，原先定居在日本的麻衣，今(3日)稍早透露除夕前全家正式搬回台灣，這周逢農曆新年，約有50多名親友造訪他們家吃吃喝喝，麻衣也第一次體驗到台灣媳婦的新年「忙得不得了」，而麻衣Q兒收到一個超厚紅包成為大亮點。

麻衣成為千億媳婦後仍常在臉書分享甜蜜家庭生活，今為大年初七，剛剛麻衣便發文向大家拜晚年，並透露這一年來一月一次飛台灣，忙開會也忙添購家用物品，總算在除夕前一天全數搞定，她與王泉仁在台灣的新家也算正式落成。

麻衣說，年夜飯當晚有著小孩陪伴很熱鬧，看到長輩們都開心，就是她最大幸福，「兒子拿到還多紅包、跟很多台灣朋友們玩的好開心！」、「第一次體驗到了台灣媳婦、媽媽的新年，忙得不得了～哈哈」，而從她分享的照片中，可見新家相當豪華氣派，加上她的巧手裝飾，相當有新年氣氛，另一張照片兒子則緊握一個厚厚一大包的紅包，網友笑說：「這紅包應該是阿公包的」，可見Q兒備受家中長輩疼愛。

(中時電子報)