南非救護車撞上過街河馬 駕駛重傷

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南非1輛救護車日前在夜間緊急運送病患就醫時，在路上撞上1隻過街的河馬，車頭嚴重受損，駕駛重傷送醫急救，目前仍昏迷中，河馬則當場身亡，所幸病患及時送醫無大礙。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）日前報導引述「生命24」（Life 24）董事長布雷克（Charl Blake）指出，事故發生大約是晚上10點，地點是普勒托利亞（Pretoria）。

他說：「我從事救護車行業17年，第一次聽說河馬在這個區域出現。」

「沿著這條路線，完全沒有任何警告河馬出沒的標誌。這隻河馬的出現太令人驚訝了！」

除司機重傷外，隨同救護車的另外2名醫護人員身受輕傷，已於昨天出院回家休養。

布雷克進一步表示，救護車禍意外，首當其衝受傷的多半是司機。

河馬不幸在車禍中喪生，所幸車上病患及時送醫接受治療。警方正針對這起交通事故積極偵辦中，進一步調查河馬為何會出現在市區道路上。1060203

(中央社)