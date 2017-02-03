印度警方破獲網路詐騙案 65萬人受騙

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印度警方今天表示，破獲一樁網路詐騙案。1家公司承諾受害者匯款後，只要按下網頁連結，就能賺現金，約65萬人因此受騙370億盧比（約新台幣170億元）。

路透社報導，警方表示，這種老鼠會犯案方式為印度有史以來最大的詐騙之一，他們在新德里郊區逮捕3名詐騙集團首腦，查扣的銀行帳戶存款有50多億盧比。

北方省（Uttar Pradesh）警察網路犯罪部門負責人巴札克（Amit Pathak）告訴路透社：「他們知道如果回饋會員一些錢，投資就會迅速增長。」

警方表示，經營系列網頁的犯案人會將網頁連結傳送到訂戶手機中，只要訂戶點擊網頁或幫網頁連結按讚，每次可賺取5盧比。

投資人不疑有他，將成千上萬盧比匯款給這家公司加入這項計畫，但受害者卻收到假的網頁連結。（譯者：中央社陳昱婷）1060203

(中央社)