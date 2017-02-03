藍營指內閣改組無新意 綠營認無縫接軌

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，內閣改組了無新意，換湯不換藥，不亮眼；民進黨立法院黨團總召柯建銘則說，新人選有經驗，能力強，可以無縫接軌。

行政院發言人徐國勇今天宣布，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛福部長將由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。

王育敏受訪表示，這份內閣改組名單了無新意，換湯不換藥，不是亮眼的名單，並不是社會賢達，或是社會認為很棒的人選，這樣的人事安排佈局，讓人看不出來為什麼。

她指出，勞動部長由政務委員林美珠接任，經歷看不到有任何相關，總統蔡英文有必要說明林美珠憑什麼接任；現任衛福部長林奏延有聲望與專業，陳時中接任是否有比林奏延更優秀？

王育敏說，林聰賢到底會擔任哪個職務過去是一傳再傳，最後變成是農委會主委，林聰賢是否有其農業的專業，這還需要觀察，而這樣的人事佈局，感覺是著眼於選舉的考量。

不過，柯建銘說，這4人非常有行政經驗，每個人行政能力都很強，既然換了，也要對過去幾個部會首長的貢獻表達肯定與感謝，相信新的團隊能夠很快上手、可以無縫接軌。

他表示，對4名新閣員未來的表現有期待、希望他們貼近民意、制定良好政策，民進黨立法院黨團會全力配合。

民進黨立法院黨團書記長劉世芳也說，這4名新閣員對於現有業務一點都不陌生、隨時可以上手，很多人都曾在民進黨執政時擔任政務官，未來與國會互動以及與各團體間，都會有良好的溝通，期許他們可以為全民政府努力。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，內閣改組尊重行政院長林全的職權，不過有些地方不單純是人的問題，如何讓執政內閣讓民眾有感才是重點，而百姓在乎的不外乎就是經濟面以及國家的安定面上，因此這兩個方向是行政內閣該努力的方向。

時代力量黨團副總召高潞．以用表示，黨團內部還沒討論內閣改組，但自己比較關心的長照十年計畫2.0，期待陳時中會著墨多少？另外，勞動部長人選部分，因一例一休已經定案，希望在修法後林美珠針對勞工工資、勞動權益部分，都能持續追蹤。1060203

(中央社)