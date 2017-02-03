拆主燈小奇雞旁電桿 柯文哲：整理纜線

我要評比

台北燈節主燈「小奇雞」旁有電線桿，擋住可愛面貌，北市府工務局將在明天上午拆除。台北市長柯文哲表示，市府原本就有電線桿地下化計畫，藉此機會整理天空纜線。

台北燈節明晚將於西門町登場，12個行政區也展出特色燈，柯文哲今晚到內湖區點燈受訪時表示，北市府原本就在規劃電線桿地下化，剛好趁此機會將「小奇雞」旁的天空纜線整理整理。

針對林默娘花車造型受到外界質疑，作者韋宗成今天下午緊急重畫，柯文哲表示，被批評後，觀傳局馬上就找原作者修正，大家高興就好。1060203

(中央社)