SBL》回歸首役手感冰冷 歐布萊恩不及格！
獲取返台替富邦勇士效力機會的前台啤洋將歐布萊恩，卻在高雄首役手感冰冷，體能也不給力，投17中3，含三分球投7中1，僅拿7分，富邦終場64比77敗北，也讓金酒拿下本季對戰富邦首勝，更是金酒本季首次2連勝。
歐布萊恩賽後一臉沮喪，強調自己確實沒打好，整個表現欠佳，尤其在投籃命中率方面，「我在明天比賽必須趕緊找回狀態，畢竟我有兩個月時間沒打球了，身體感覺有點疲倦，也對球場有點陌生，融入球隊體系沒到百分百地步。」
起碼歐布萊恩3日在比賽中展現難得一面，為了搶救一記界外球，他整個人撲到富邦板凳席最後方，拚命模樣令人動容，只是他明顯體能大不如前，不禁擔心本周必須3連戰的富邦，要如何調節他的體能與上場時間才對。
富邦總教練顏行書沒把敗仗責任，都推在歐布萊恩1人身上，「我們今晚打得不像勇士隊，欠缺士氣與凝聚力，簡直一無是處，我們沒有競爭心態，既然身為強隊，就該有強隊的樣子，這不是該帶給球迷的比賽。」
顏行書表示，這場敗北不是歐布萊恩一個人的問題，而是整個球隊狀況被擊敗，沒有凝聚力，他一點也不擔心歐布萊恩融入問題，因為他的恢復速度很快，籃球智商很高，資質也很好，當前最重要的目標還是放在季後賽的整合。
「本土洋將」蔡文誠拿到富邦最高18分，外加11籃板，但他在賽後也不滿球隊表現，痛批全隊不在狀況內，原因出在場上想太多了，「無論如何場上的問題無法當下解決，我們不能一心二用，應該先把專注力做好才對。」
金酒洋將菲爾普斯拿下35分、20籃板，表現完全壓過歐布萊恩，他賽後透露自己是受到對方球隊刺激，才會想在場上找回來，努力證明自己，「我不想說清楚是誰對我放話，反正他們真的惹火我了，也讓我感到很不爽。」
(中時電子報)
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