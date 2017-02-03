兩岸警破國際運毒 起出恰特草134斤

兩岸警方聯手破獲國際運毒案，圖為毒品「恰特草」。（圖／刑事局提供）

內政部警政署刑事局3日表示，兩岸警方、我財政部關務署等單位共同破獲一件毒品案，起出新型態毒品「恰特草」134公斤，訊後移送台北地檢署偵辦，並持續清查嫌犯相關金流及財產，追查「恰特草」流向，擴大偵辦。

警方表示，刑事局偵查第三大隊與國際刑警科共同偵辦跨境走私毒品案，於今年1月20日接獲財政部關務署通報，大陸海關緝私局主動聯繫提供截獲走私毒品來台情資，發現自伊索比亞過境大陸之5件國際郵包，疑為新型態毒品恰特草(又稱巧茶、阿拉伯茶)，含有第二級毒品卡西酮成分，5件國際郵包之收件地址均位於台灣。

經查，北京為上述空運貨物中轉站，為順利查獲我方毒品實際收件人，經財政部關務署與大陸海關緝私局協調聯繫後，雙方同意合作偵辦。

今年1月23日，大陸海關緝私局陸續將5件藏有恰特草之國際郵包放行來台，由我方後續追查實際收件人，案經我警方各單位深入追查偵辦，成功鎖定1月24、26日陸續抵台之5件空運國際快捷郵包，由海關會同郵局及本局偵辦人員開箱查驗，清查計有37包毒品「恰特草」，立即送請本局刑事鑑識中心鑑驗，鑑驗結果呈現第二級毒品卡西酮反應。

專案小組人員隨即前往位於台南市東區之送件地，逮捕收貨的何姓嫌犯，並到其住處執行搜索，查扣先前已寄達之29包毒品「恰特草」，全案共計查扣66包毒品「恰特草」，總毛重134公斤。

(旺報)