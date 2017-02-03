高雄永安帆船遇風浪翻覆 2人獲救

永安永新灣海域有帆船翻覆。(翻攝畫面)

永安永新灣海域有帆船翻覆，船上2人獲救。(翻攝畫面)

帆船被合力拖上岸。(翻攝畫面)

漁民駕駛舢舨出海將帆船拖回。(翻攝畫面)

高雄市永安區永新灣海域，今(3)天下午17時25分發生一起帆船翻覆意外，所幸船上楊姓(47年次)、張姓男子(74年次)，2人被及時救上岸。

五二岸巡大隊永新安檢所人員下午值勤時，突然發現前方的永新灣海域有艘帆船翻覆，落海的2名船員趕緊攀附消波塊上，由岸巡人員以繩索垂降，將他們拉上岸際，還好兩人只有輕微擦傷。

帆船楊姓駕駛說，當時正在實施帆船練習，突然風浪變大，導致翻船，擦撞到消波塊，感謝岸巡及時救援。

岸巡大隊也聯繫漁友協助拖帶帆船進港，避免帆船漂流影響航海安全，隨後由吳姓、林姓漁民駕駛「蕭賢祥號」舢筏，出海拖帶帆船拖回港區。

永新安檢所副所長李坤堂呼籲，近期海邊風浪較大，民眾盡量減少從事水域活動，並多注意自身安全。

(中時)