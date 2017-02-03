林聰賢掌農委會有助解決北農爭議？柯P：和他沒深交

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台北市長柯文哲（中）3日出席「2017台北燈節內湖燈區」點燈活動，小朋友拿出手機搶拍柯市長。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲（中）出席「2017台北燈節內湖燈區」點燈活動，活動後被問及內閣改組是否有助解決北農爭議時表示，北農的事情依法行事就好，沒什麼問題。（鄧博仁攝）

行政院公布內閣改組名單，宜蘭縣長林聰賢將接任農委會主委。對於是否能與林聰賢聯手解決台北農產運銷公司人事爭議，台北市長柯文哲表示，北農事情依法行事就好。

柯文哲曾與林聰賢暢談北北基宜桃共同生活圈概念，雙方也計畫要在建構產銷平台。今天林聰賢確定接掌農委會，由於柯文哲將北市、宜蘭縣定位為夥伴關係，柯、林互動受關注。

柯文哲今天出席「2017台北燈節內湖燈區」點燈活動，活動後被問及內閣改組是否有助解決北農爭議時表示，他之前見過林聰賢幾次，但沒有說很深交，不過北農的事情依法行事就好，沒什麼問題。

(中時)