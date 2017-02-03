聯合國報告：緬甸鎮壓洛興雅屠殺數百人
聯合國今天發布報告指出，緬甸對洛興雅穆斯林進行4個月軍事鎮壓，很可能造成數百名人喪命。報告列出據稱在若開邦（Rakhine）侵犯平民的事蹟，包括殘暴殺害8個月大幼童。
聯合國人權辦公室發布的報告說：「此『地區清洗行動』很可能造成數百人死亡。」指的是緬甸10月10日發動的軍事鎮壓行動。
法新社報導，這份報告收集204名逃到孟加拉的洛興雅難民訪談，報告指出，緬甸「非常可能」犯下反人道罪，附和聯合國官員類似指控。
受害人陳述的殘酷暴力行為，據稱是緬甸安全部隊或與協同軍警行動的民兵所犯下。
人權辦公室的新聞稿提及目擊證人敘述說：「8個月寶寶據稱遭殺害，而他的母親被5個安全部隊人員輪暴。」
這份報告可能升高諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬麾下執政黨所承受的壓力。（譯者：中央社羅苑韶）1060203
(中央社)
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