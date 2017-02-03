林聰賢入閣 柯文哲：北農爭議依法行事

我要評比

行政院公布內閣改組名單，宜蘭縣長林聰賢將接任農委會主委。對於林聰賢是否能與台北市長柯文哲聯手解決台北農產運銷公司人事爭議，柯文哲表示，北農事情依法行事就好。

柯文哲曾與林聰賢暢談北北基宜桃共同生活圈概念，雙方也計畫要在建構產銷平台，林聰賢確定接掌農委會，由於柯文哲將北市、宜蘭縣定位為夥伴關係，柯、林互動受關注。

柯文哲今晚出席內湖燈區點燈，被媒體問及兩人是否會攜手解決台北農產運銷公司人事爭議，他表示，北農的事情依法行事就好，沒有什麼問題。

柯文哲表示，他以前雖與林聰賢見過幾次面，但沒有深交。1060203

(中央社)