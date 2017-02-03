新任衛福部長陳時中 健保總額制重要推手
將出任衛福部長的陳時中，不僅是首位出身牙醫界衛福部長，更不畏反對聲浪，推動台灣健保總額支付制度，後續中醫、西醫基層陸續沿用，讓台灣健保成為全世界典範。
行政院發言人徐國勇今天宣布，衛生福利部將由前衛生署副署長陳時中接任部長。
今年65歲的陳時中，畢業於台北醫學大學牙醫學系，在前總統陳水扁時代曾任衛生署副署長，在牙醫界是大老等級人物，輩份相當高，目前是北醫大的董事，平時也在自己的診所看診。
牙醫師公會全聯會理事長陳義聰今天受訪時表示，陳時中是他在北醫大的學長，兩人認識非常多年，在他眼中，陳時中「是個不可多得的人才」，明知衛福部長「歹做」仍願接任替國家奉獻，對於政府終於重視牙醫界人才，也感到相當欣慰。
陳時中擔任牙醫師公會全聯會理事長期間，率先推動試辦牙醫部門健保總額制，希望控制醫療預算、避免無止盡膨脹，面對當時許多的反對聲音，他仍堅信自己做的是「對牙醫界對的事」，不斷溝通之下終於說服各界，後續中醫、西醫基層也陸續沿用此制度，讓台灣健保成為全世界典範。
不為外人所知的是，陳時中有個台大知名法律學者的爸爸，陳義聰說，或許是從小耳濡目染的關係，陳時中有著驚人的邏輯能力，面對事情很容易就能抓到重點，而且個性非常認真，「做什麼像什麼」，經常參加各種課程精進能力。
在陳義聰印象裡，陳時中時常灌輸身邊同仁「弱勢優先」、「民眾優先」觀念，而不是牙醫、醫療人員優先，朋友都很清楚他念茲在茲的不是醫界最高利益，而是所有人民、國家的共同利益。
外界傳聞去年5月總統蔡英文上任時，執筆醫療政策白皮書的陳時中出任衛福部長呼聲極高，最後由林奏延接任，讓牙醫界相當惋惜。陳義聰說，他跟林奏延很熟，牙醫界也一直覺得林奏延做得很好，但這個位子本來就很難做，但相信陳時中未來都能一一溝通。1060203
(中央社)
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