劉強東：跟奶茶妹妹在一起不是因她漂亮
京東商城執行長劉強東接受中國大陸央視專訪時說，自己是「臉盲」，和妻子章澤天（奶茶妹妹）在一起不是因為她漂亮。大陸網民直指此話是違心，「沒有審美的土豪真可悲」。
中國大陸中央電視台財經頻道官方微博「央視財經」報導，劉強東在今晚播出的「遇見大咖」節目中受訪表示，「我這個人臉盲，就是說我根本分不清楚誰漂亮誰不漂亮。」
談到妻子章澤天，劉強東說，「說實話，我跟她在一起不是因為她漂亮，因為我根本不知道她漂不漂亮。」
這段話隨即掀起大陸網民熱議。有人認為這是違心之論，還指劉強東是在「裝逼」（意指裝模作樣）。還有人說「沒有審美的土豪真可悲」、「有錢了，怎麼說都可以」。
有大陸網民模仿劉強東的語氣暗諷章澤天：「奶茶妹妹錢盲，她跟誰在一起根本不懂誰有錢沒錢。」
還有人翻出阿里巴巴集團創辦人馬雲2016年11月在大陸央視「開講啦」節目上自稱「對錢沒有興趣」的截圖，諷刺有錢人「話都不會說了」、「真是飽漢子不知道餓漢子飢啊」。
章澤天現年23歲，2009年因一張手捧奶茶的照片在網路走紅，被暱稱為「奶茶妹妹」。她和劉強東相差19歲，戀情曝光後備受矚目。兩人2015年8月領證結婚，之後證實是「先有後婚」。1060203
(中央社)
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