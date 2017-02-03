綠委：林聰賢適才適所 藍委：待觀察

行政院今天宣佈宜蘭縣長林聰賢接任農委會主委。民進黨立委黃偉哲認為，林聰賢適才適所；國民黨團總召廖國棟說，林聰賢是否能處理繁雜農業事務，有待觀察。

行政院發言人徐國勇今天宣布，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛生福利部長將由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。

立法院經濟委員會召委、民進黨立委黃偉哲說，林聰賢來自宜蘭，近年推展休閒農業、農業觀光卓然有成，林聰賢出任農委會主委適才適所；經濟委員會召委、民進黨立委管碧玲表示，林聰賢有多年首長經驗，期許林聰賢能趕快上手，為內閣團隊更加分。

國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，原任主委曹啟鴻在第2會期幾乎沒出現在立法院，核食等食安議題都由副主委陳吉仲負責面對，如今換擔任過宜蘭縣長、屬於民進黨中生代的林聰賢接任農委會主委，這人事更迭合理，但是否有能力處理繁雜的農業事務，還有待觀察。

立法院社會福利及衛生環境委員會召委、民進黨立委吳玉琴說，陳時中對衛生署業務並不陌生，過去換衛福部長，陳時中一直是被點名的人選，最後出線不太意外；國民黨立委陳宜民表示，陳時中大概是第一位擔任衛福部長的牙醫生，醫界恐會不太開心，且衛福部事務複雜、艱困，醫藥分工精細，他並非歧視，但牙醫師可能無法綜觀大局。

吳玉琴也說，林美珠曾任內政部次長與嘉義縣副縣長，法律出身的背景，做事穩重、善於溝通，接下來面對年金改革問題，會比原本傳聞的林聰賢接任勞動部長更適合；陳宜民說，林美珠過去擔任過嘉義縣副縣長，是行政體系出身，現在則由蒙藏委員會轉過來擔任勞動部長，是否適任，他不看好。1060203

(中央社)