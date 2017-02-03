綠委：林聰賢適才適所 藍委：待觀察
行政院今天宣佈宜蘭縣長林聰賢接任農委會主委。民進黨立委黃偉哲認為，林聰賢適才適所；國民黨團總召廖國棟說，林聰賢是否能處理繁雜農業事務，有待觀察。
行政院發言人徐國勇今天宣布，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛生福利部長將由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。
立法院經濟委員會召委、民進黨立委黃偉哲說，林聰賢來自宜蘭，近年推展休閒農業、農業觀光卓然有成，林聰賢出任農委會主委適才適所；經濟委員會召委、民進黨立委管碧玲表示，林聰賢有多年首長經驗，期許林聰賢能趕快上手，為內閣團隊更加分。
國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，原任主委曹啟鴻在第2會期幾乎沒出現在立法院，核食等食安議題都由副主委陳吉仲負責面對，如今換擔任過宜蘭縣長、屬於民進黨中生代的林聰賢接任農委會主委，這人事更迭合理，但是否有能力處理繁雜的農業事務，還有待觀察。
立法院社會福利及衛生環境委員會召委、民進黨立委吳玉琴說，陳時中對衛生署業務並不陌生，過去換衛福部長，陳時中一直是被點名的人選，最後出線不太意外；國民黨立委陳宜民表示，陳時中大概是第一位擔任衛福部長的牙醫生，醫界恐會不太開心，且衛福部事務複雜、艱困，醫藥分工精細，他並非歧視，但牙醫師可能無法綜觀大局。
吳玉琴也說，林美珠曾任內政部次長與嘉義縣副縣長，法律出身的背景，做事穩重、善於溝通，接下來面對年金改革問題，會比原本傳聞的林聰賢接任勞動部長更適合；陳宜民說，林美珠過去擔任過嘉義縣副縣長，是行政體系出身，現在則由蒙藏委員會轉過來擔任勞動部長，是否適任，他不看好。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。