林聰賢接農委會 適得其所也充滿挑戰

宜蘭縣長林聰賢確定接任農委會主委。外界認為，以他的學經歷接下這項職位雖較適得其所，但他日後要從地方父母官角度，挑戰未曾歷練的全國相關議題，這還有待進一步考驗。

行政院發言人徐國勇晚間宣布，農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。

林聰賢出身農家家庭，之後從基層公務人員開始，一路從清潔隊長、宜蘭市公所與羅東鎮公所相關職務做起。

2009年底，林聰賢以黑馬之姿在宜蘭綠營勢力中脫穎而出，代表參選宜蘭縣長，加上選情最後一夜有前宜蘭縣長陳定南遺孀張昭義助選，將陳定南生前的公事包交給林聰賢，象徵「宜蘭經驗」的傳承。

當時還是民進黨主席的蔡英文在選前最後一夜還曾表示，宜蘭縣長勝選將是第3次政黨輪替的開始。林聰賢經過考驗，最後果真如日中天順利當選。

在這次的縣市長選舉中，民進黨雖在全國只獲得4席，但林聰賢代表綠營成功奪回被視為這次選舉的指標－宜蘭縣，所幸為當時氣勢低迷的民進黨帶來一點希望，林聰賢自此也被視為綠營日後選舉的希望指標之一。

林聰賢就任縣長後，持續在地方累計人脈，蓄積了7年多的執政能量，隨者前年底民進黨再度贏得中央執政權，林聰賢這次能夠獲得中央執政團隊的青睞，不令人意外。

回顧林聰賢過去在縣長政績與表現，他在上任後除馬上復辦宜蘭童玩節之外，也以「幸福宜蘭」為口號，推動相關縣政，並在長照與社福政策中，獲得外界認可。

「遠見雜誌」調查，林聰賢曾三度在「縣市長施政滿意度調查」中，三度獲得五顆星。在2014年「天下雜誌」針對幸福城市調查中，林聰賢在縣市長滿意度調查中排名全台第1名79.62分，比台南市長賴清德79.22分還高。

林聰賢雖在部分政策上讓人稱許，但在農舍議題方面卻無法阻止濫建，甚至在去年底地價稅調漲部分也因沒有充分對外界說明，一度引發外界批評，之後才在部分調整修正下，暫時弭平爭議。

林聰賢早在春節前就有傳聞說即將入閣，最早從可能接掌農委會，之後再傳出可能接交通部長、勞動部長，甚至是衛福部長。

從林聰賢學歷來看，林聰賢曾就讀過去的省立宜蘭高級農工職業學校、嘉義農專，具有農業背景，這次接任農委會主委可說是較適得其所。

不過讓人進一步探討的是，林聰賢過去未曾有過中央相關經歷，這次他從地方百里侯耀升為內閣官員，未來勢必要處理全國農業、甚至是肉品或食品等國際議題，林聰賢未來政治路途還充滿更多挑戰。1060203

(中央社)