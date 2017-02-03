薩德入韓 陸：別在錯誤道路上越走越遠

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針對美韓兩國確認今年將在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），中國大陸外交部發言人陸慷今天說，陸方敦促有關方面停止部署，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。

新華社報導，南韓國防部公布，南韓國防部長官韓民求3日在首爾會見來訪的美國新任國防部長馬提斯（James Mattis）。雙方表示，將按計畫推進今年年內在南韓部署THAAD。

據中國大陸外交部官網問答實錄，陸慷下午在例行記者會回應提問時重申，陸方堅決反對美韓在南韓部署THAAD，「這一立場從來沒有變化，也不會變化」。

陸慷表示，陸方認為美韓此舉將損害包括中國大陸在內地區國家的戰略安全利益，並損害本地區的戰略平衡，「而且我們不相信這一舉措會有助於解決（朝鮮）半島核問題、會有助於維護半島的和平與穩定」。

他說，「我們敦促有關方面停止部署進程，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

馬提斯會見韓民求前在記者會表示，鑑於當前朝鮮半島局勢，美方將採取防衛措施以保護駐韓美軍和南韓，包括部署THAAD。他還說，美方將堅持對盟友的防衛承諾以及「延伸威懾」承諾。

韓民求則說，馬提斯首次出訪選擇南韓，顯示美國新政府對韓美同盟的堅定立場，希望以此為契機發展韓美同盟關係。1060203

(中央社)