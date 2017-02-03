薩德入韓 陸：別在錯誤道路上越走越遠
針對美韓兩國確認今年將在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），中國大陸外交部發言人陸慷今天說，陸方敦促有關方面停止部署，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。
新華社報導，南韓國防部公布，南韓國防部長官韓民求3日在首爾會見來訪的美國新任國防部長馬提斯（James Mattis）。雙方表示，將按計畫推進今年年內在南韓部署THAAD。
據中國大陸外交部官網問答實錄，陸慷下午在例行記者會回應提問時重申，陸方堅決反對美韓在南韓部署THAAD，「這一立場從來沒有變化，也不會變化」。
陸慷表示，陸方認為美韓此舉將損害包括中國大陸在內地區國家的戰略安全利益，並損害本地區的戰略平衡，「而且我們不相信這一舉措會有助於解決（朝鮮）半島核問題、會有助於維護半島的和平與穩定」。
他說，「我們敦促有關方面停止部署進程，不要在錯誤的道路上越走越遠。」
馬提斯會見韓民求前在記者會表示，鑑於當前朝鮮半島局勢，美方將採取防衛措施以保護駐韓美軍和南韓，包括部署THAAD。他還說，美方將堅持對盟友的防衛承諾以及「延伸威懾」承諾。
韓民求則說，馬提斯首次出訪選擇南韓，顯示美國新政府對韓美同盟的堅定立場，希望以此為契機發展韓美同盟關係。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。