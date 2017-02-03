蘋果將在印度生產iPhone 官方證實

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蘋果在印度生產iPhone手機今天獲官方證實，印度卡納塔卡省（Karnataka）發出聲明說，歡迎蘋果在卡省班加羅爾展開初期製造營運。

這項聲明，也間接證實了「印度時報」（The Times of India）先前報導蘋果在印度製造iPhone的計畫，將委託緯創在班加羅爾興建的生產基地製造。

負責與蘋果簽約的卡納塔卡省資訊科技與生物科技部長卡爾基（Priyank Kharge）發出聲明指出，蘋果準備在班加羅爾展開製造，將促進卡省尖端技術生態系統與供應鏈的發展，這對印度在全球競爭至關重要，卡省對此表示歡迎。

這份聲明說，卡省多位部長和官員會見了蘋果多位高層，包括蘋果加州總部iPhone營運副總裁巴拉蘇布拉曼尼恩（Priya Balasubramaniam）、iPhone營運部長邱夫（Dheeraj Chugh）及負責印度與中東政府關係的康納扉（Ali Khanafer）。

聲明又說，卡省與蘋果也討論了在其他領域的合作項目。雖然聲明未說明是哪些領域，但卡省據說正在推動手機零組件的生產製造，希望能推動手機製造生產鏈成形。

卡爾基在接受當地媒體訪問時說，iPhone將在有「印度矽谷」之稱的班加羅爾郊區的緯創工廠組裝生產，全部產品將鎖定印度市場。若蘋果決定改與印度代工廠合作，卡省政府也將提供協助。

雖然卡省官方聲明並未透露時間表，但「印度時報」官網報導，生產預計從6月開始。

「印度時報」去年底報導，緯創正在班加羅爾蘋雅（Peenya）興建工廠，預計為蘋果代工生產iPhone，且生產線預計今年4月投產。

一旦生產上線，印度將成為蘋果全球第3個在當地組裝iPhone的國家。

蘋果iPhone去年在全球成長下滑，但在印度高度成長，銷售量達250萬支，但在印度市場占有率不到2%，而印度智慧型手機市場預估到2020年將可達7.5億支，蘋果希望透過在印度製造iPhone，擁有更好的成本優勢、搶攻市場。1060203

(中央社)