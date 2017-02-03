持刀男闖羅浮宮攻擊軍人 高呼真主至大
1名男子今天在巴黎市中心羅浮宮附近企圖持刀攻擊1名軍人，遭開槍還擊，身受重傷。巴黎市警察局長卡杜說，這名男子發動攻擊時，口中高喊著「真主至大」（Allahu Akbar）。
法新社報導，法國內政部在推特發文說，「巴黎羅浮宮一帶發生嚴重的公共安全事件」；當局已封鎖這個地區的街道，不開放車輛和行人通行。
卡杜（Michel Cadot）說，「我認為，這是單獨1人發動的攻擊事件，顯然意圖造成傷害」；他並說，這名男子高呼「真主至大」，顯示這起攻擊案帶有「恐怖主義性質」。
路透社報導，警方消息人士說，這名男子攜帶手提箱，企圖進入羅浮宮。
消息人士說，這名男子企圖進入羅浮宮的購物商場，他遭槍擊重傷前，還曾攻擊1名軍人。
卡杜說：「此外，當局還拘留另1名形跡可疑的嫌疑人，不過目前看來，此人似乎與這起攻擊案無關。」
卡杜說，遭遇攻擊的軍人受了點輕傷，他的同袍則朝攻擊者開了5槍。
他還說，並未在攻擊者的包包裡發現爆裂物。（譯者：中央社劉文瑜）1060203
(中央社)
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