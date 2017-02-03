范冰冰 登上時代雜誌亞洲版封面人物
最新一期時代雜誌亞洲版出刊，中國大陸知名女星范冰冰成為封面人物，也讓她成為2008年中國大陸男星李連杰後，華人影星時隔9年首度登上時代雜誌封面。
最新一期時代雜誌亞洲版以「中國如何將取代好萊塢作為目標」（How China aims to take over Hollywood）的標題及范冰冰的照片，作為封面。
至於內文，時代雜誌則以「中國如何改變全球電影產業」（How China Is Remaking the Global Film Industry）為題，並以范冰冰為切入點，報導中國大陸對好萊塢以及全球電影市場的影響。
時代雜誌在報導中提到，范冰冰是中國大陸最著名的女藝人之一，2016年有多部電影上映，是富比世全球收入排名第5的女演員。她的大眼睛和面孔有如卡通片中的公主般美麗。
有陸媒指出，時代雜誌屬於新聞性周刊，封面照片未必有時尚雜誌般精美，且報導也以純文字為主。但范冰冰能代表中國大陸女藝人登上時代雜誌的封面，仍是榮耀。1060203
(中央社)
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