范冰冰 登上時代雜誌亞洲版封面人物

最新一期時代雜誌亞洲版出刊,中國大陸知名女星范冰冰成為封面人物,也讓她成為2008年中國大陸男星李連杰後,華人影星時隔9年首度登上時代雜誌封面。

最新一期時代雜誌亞洲版以「中國如何將取代好萊塢作為目標」(How China aims to take over Hollywood)的標題及范冰冰的照片,作為封面。

至於內文,時代雜誌則以「中國如何改變全球電影產業」(How China Is Remaking the Global Film Industry)為題,並以范冰冰為切入點,報導中國大陸對好萊塢以及全球電影市場的影響。

時代雜誌在報導中提到,范冰冰是中國大陸最著名的女藝人之一,2016年有多部電影上映,是富比世全球收入排名第5的女演員。她的大眼睛和面孔有如卡通片中的公主般美麗。

有陸媒指出,時代雜誌屬於新聞性周刊,封面照片未必有時尚雜誌般精美,且報導也以純文字為主。但范冰冰能代表中國大陸女藝人登上時代雜誌的封面,仍是榮耀。1060203

