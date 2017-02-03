林美珠接勞動部 面臨3大挑戰

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行政院今天宣布政委林美珠將接任勞動部長，屆時包含1例1休爭議、年金改革及勞資爭議等3大挑戰，都有待林美珠解決。

行政院發言人徐國勇今天宣布，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛福部長將由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。

新任勞動部長林美珠未來將面臨3項挑戰，首先就是今年剛上路的勞動基準法修法。

1例1休引發勞資雙方都不滿，資方更頻頻要求應放寬彈性工時跟加班工時；勞方則有無法加班，薪資所得減少的聲音，加上1例1休上路後，物價喊漲，讓消費者直呼吃不消。

其次是年金改革制度，雖然外界焦點都放在公務員體系部分，但勞保年金改革攸關全台近800萬勞工的退休權益，目前提出的方案也遭勞工團體質疑是「多繳少領」；青年質疑現在改革讓青年多繳，但未來仍領不到等。

除此之外，近期重大勞資爭議頻傳，包含台鐵產業工會春節依法休假遭記曠職、國道收費員自救會再起抗爭，及復興航空企業工會抗爭仍未落幕等，也都待新任勞動部長解決。

如何解決上述3大難題，成為林美珠上任以後最大挑戰，尤其面對勞資雙方跟各部會合作的壓力，要如何撐住勞動部，考驗著即將上任的林美珠。1060203

(中央社)