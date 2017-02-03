美韓部署薩德 中方重申反對立場

美國國防部長馬蒂斯在南韓首爾訪問期間，美韓雙方商定年內部署「薩德」（終端高空防禦飛彈）。中國外交部發言人陸慷3日在例行記者會表示，中方堅決反對美韓在南國部署「薩德」反導系統，敦促有關方面停止部署進程，不要在錯誤道路上越走越遠。

央視新聞用戶端2月3日報導，陸慷說，堅決反對美韓在南韓部署「薩德」反導系統，這一立場從來沒有變化，也不會變化，這個立場也是非常明確的。

陸慷表示，美韓此舉將損害包括中國在內地區國家的戰略安全利益，將損害本地區的戰略平衡，且中方不相信這一舉措會有助於解決半島核問題、會有助於維護半島的和平與穩定。敦促有關方面停止部署進程，不要在錯誤的道路上越走越遠。

(旺報)