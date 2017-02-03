馬斐森：政治複雜非辭港大校長主因

我要評比

香港大學校長馬斐森提前辭職引起社會各界關注。他今天說，香港政治複雜並非他辭職的主因。

馬斐森（Peter Mathieson）下午會晤記者，交代辭職的決定。

綜合本地電子媒體報導，對於外界猜測他辭職的原因之一是香港政治形勢日趨複雜，馬斐森說，這並非主因，因為蘇格蘭的政治環境與香港同樣複雜。

對於有人批評他提早離任是不負責任，馬斐森表示理解，並對此表示抱歉。

馬斐森形容與港大校委會主席李國章關係良好，但沒有回應對方是否有挽留他。

馬斐森於2014年上任，任期5年，但他2日突然宣布辭職，預定2018年初離開，未能完成任期。

香港各界對於馬斐森的離任有各種解讀。有人認為他是感受到政治壓力，有人認為他是有感於香港政治日趨複雜，也有人認同這是私人決定。

馬斐森離港後，將出任英國愛丁堡大學校長。1060203

(中央社)