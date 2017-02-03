內閣4部會改組 國民黨團：毫無亮點、最該下台的是林全

行政院3日晚間突然宣布內閣部分改組，包括勞動部、衛福部、科技部與農委會4個部會首長異動，國民黨團新任書記長王育敏3日晚間回應，此波改組表達「毫無亮點」、態度「令人失望」，認為最該為8個月來施政無能下台的，應該是行政院長林全。

王育敏表示，宜蘭縣長林聰賢接掌農委會，雖出身農業縣，但任內卻是宜蘭廣發豪華農舍執照最泛濫的時期，造成宜蘭縣廣大農業地慘遭蹂躪，是農地農用政策最失敗的縣市，如今出任主管農業的龍頭，不但不適任，更是極大諷刺。

另外，王育敏認為，最近林聰賢入閣傳言甚囂塵上，職位包括衛福部、勞動部、交通部等，簡直就像「全才」，證明蔡英文根本是在選親信，而非選人才。

王育敏也指出，同樣「選人不選才」、甚至「內舉不避親」的，則是蔡英文表姊、現任政委林美珠兼掌勞動部長。王育敏指出，林美珠接政委時，已引發外界批評蔡總統不知避嫌，如今進而接任勞動部，絲毫不顧人民觀感；尤其林美珠專長在法律又曾任內政部次長，與勞工、勞團素無淵源，如何有能力處理「一例一休」引發的勞工怒火與民怨？王育敏認為，她要當也應該去當法務或內政部長。

至於衛福部長林奏延人尚在美國，卻在周末晚間遭撤，王育敏批評：「有那麼急嗎？」，如此對待在醫界頗具聲望的林奏延，實在不厚道，也有欠尊重。

王育敏表示，新任部長的陳時中為牙醫背景，但衛福部目前最重要業務與最龐大預算，都在推動「長照2.0」這塊，陳時中能否勝任，同樣令人擔憂。

(旺報)