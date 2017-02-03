小英表姊接掌勞動部 網友憤慨：吃相難看！

小英總統的表姊林美珠（左）將接掌勞動部長，遭網友酸。（資料照片，方濬哲攝）

小英總統的表姊林美珠身為政務委員，又將兼任勞動部長，徐國勇指出，林美珠是金融法律及法務行政高考及格，長期從事法律相關工作，也曾擔任內政部政務次長，善於溝通，《勞基法》修法通過後，周休二日等法律適用性、法規解釋，要借重她的法律專才與溝通能力，來擔任勞動部長。網友憤怒說：「TMD吃相難看！」

桃園市產業總工會顧問毛振飛也坦言：「沒聽過這個人」，對她完全陌生，不會有很大期待。毛振飛推測可能因一例一休修法重傷蔡英文民調，蔡想要用親信來挽救。現在有一例一休和年金改革等爛攤子，倘若林美珠再做不好，對蔡總統民調影響也會很大。

毛振飛表示，林美珠對勞工界完全陌生，幾乎都沒有接觸，且學法的個性都很冷冰冰、僵硬，像前勞委會主委王如玄也是學法的，但當時還控告關廠工人，有些事只看法律是不行的。

林美珠民國43年出生，政治大學法律研究所碩士畢業，基層文官出身，去年520獲行政院長林全延攬為政委，如今又兼任勞動部長。總統大選期間，她曾擔任蔡總統的競選辦公室主任。

網友回應猛酸：「肥水不落外人田」「難道是親戚閨密？」「吾皇萬歲，要不要考試院長也換，小英王朝。」「小英家族富可敵國，皇族當權，不偏聽也難。」「DPP本來就沒人才。」

(中時電子報)