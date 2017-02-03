舒淇牽台灣女婿馮德倫返港 首曬婚後甜蜜合影

舒淇曬與馮德倫合影。（圖／取自sqwhat IG）

舒淇、馮德倫去年完婚。（圖／資料照片）

舒淇、馮德倫情纏20年，終於在去年9月修成正果結婚，成為台灣女婿的馮德倫，今年過年首次陪愛妻回台灣娘家，今(3日)兩人準備搭機返回香港，舒淇則首次在社群網站分享和老公婚後甜蜜合影，可見他倆露出幸福燦笑，洋溢新婚喜悅，粉絲則笑說：「為什麼比我自己戀愛還開心」。

據悉，馮德倫大年初一便飛抵台灣，陪舒淇一家人過新年，過年期間民眾目擊兩人現身陽明山踏青，有粉絲上前要求合影，舒淇、馮德倫也來者不拒，開心比耶，讓旁人也感染兩人幸福氣氛，而據《自由時報》直擊，稍早舒淇和老公現身機場，過完年假準備返回香港愛巢。

離開台灣前，舒淇在IG曬出與馮德倫合影，兩人拿著KIKI餐廳廣告單，曬恩愛之餘不忘打廣告，舒淇則留言說：「Have a nice evening. 起～～～」，網友看了也相當開心，獻上許多愛心符號，或說：「祝你們幸福」、「終於見到同框男主角了」、「畫面真好」、「喜歡你們這樣！」。

(中時電子報)